Junta articulada para alta presión

Articulación de alta presión: gracias al ajuste del ángulo de forma gradual hasta 120°, resulta ideal para limpiar sin esfuerzo lugares de difícil acceso. Montaje sencillo en la lanza pulverizadora de la limpiadora de alta presión.

Al limpiar, por ejemplo, equipos, vehículos, bajos, fachadas o tejados con alta presión, se observan con frecuencia zonas a las que no se puede acceder con la lanza pulverizadora o cuyo acceso requiere un gran esfuerzo. Con la articulación de alta presión este problema se ha acabado. Gracias a su ajuste del ángulo de forma gradual hasta 120°, también podrá acceder sin esfuerzo a los lugares de difícil acceso y ningún sitio quedará sin limpiar. Montaje sencillo directamente en la lanza pulverizadora de la limpiadora de alta presión o en una lanza telescópica.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Máx. presión de trabajo (bar) 300
Temperatura (°C) máx. 155
Conexión M 18
Peso con embalaje incluido. (kg) 0,4
Find parts

Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.

Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

Información Legal
Información de la Tienda en Línea
KÄRCHER MÉXICO

Circuito Poetas 68
Col. Ciudad Satélite C.P. 53100
Naucalpan de Juárez, Edo. de México

¡Contáctanos vía telefónica!
Call center: (55) 2629 4900
WhatsApp: (55) 59094596

E-mail: contacto.mx@karcher.com

Horario de atención: Lunes a Viernes 8:00 a 17:00

Redes Sociales
WEB NEUTRA
  • SSL Secured
© 2026 Karcher México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados