Kit de montaje para la boquilla de espuma

Para la aplicación dosificada de espumantes en el sector sanitario y alimentario o donde se requieran efectos de larga duración: montaje en el tubo pulverizador en lugar de la boquilla de alta presión

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Conexión EASY!Lock
Peso con embalaje incluido. (kg) 1
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