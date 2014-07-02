Labio de goma WV 50 (170mm)

2 labios de goma de repuesto (170mm) para la boquilla estrecha de aspiración del aspirador de ventanas

Para cambiar el labio de secado de la limpiadora de cristales con batería. Para una limpieza sin rastro marcas en todas las superficies lisas.

Características y ventajas
Labio de silicona suave
  • Limpiar sin marcas.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Cantidad (Unidad(es)) 2
Color Negro
Dimensiones (l × a × h). (mm) 170 x 42 x 5
Campos de aplicación
  • Ventana con travesaños
  • Superficies lisas
  • Espejos
  • Baldosas
  • Mamparas de ducha/bañeras
  • Superficies de trabajo de la cocina
Created with AI (artificial intelligence)

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