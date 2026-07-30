Lanza pulverizadora, 400 mm, Giratoria
Lanza pulverizadora, 400 mm, giratoria, ergonómica
Lanzas pulverizadoras con diferentes longitudes, acero inoxidable con acoplamiento de rosca manual. Asideros ergonómicos que garantizan un manejo y un aislamiento óptimos. Puede girarse 360° bajo presión.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Máx. presión de trabajo (bar)
|300
|Longitud (mm)
|400
|Temperatura (°C)
|máx. 155
|Conexión
|EASY!Lock
|Mango
|Giratoria
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|0,6
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