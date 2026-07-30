Lanza pulverizadora, 400 mm, Giratoria

Lanza pulverizadora, 400 mm, giratoria, ergonómica

Lanzas pulverizadoras con diferentes longitudes, acero inoxidable con acoplamiento de rosca manual. Asideros ergonómicos que garantizan un manejo y un aislamiento óptimos. Puede girarse 360° bajo presión.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Máx. presión de trabajo (bar) 300
Longitud (mm) 400
Temperatura (°C) máx. 155
Conexión EASY!Lock
Mango Giratoria
Peso con embalaje incluido. (kg) 0,6
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