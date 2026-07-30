Manguera de alta presión, 15 m, B 6, 250 bar, 1 EASY!Lock / 1 conexión AVS para enrollador de mangueras
Manguera de alta presión (DN 6), 15 m de longitud, para una presión de trabajo de hasta 250 bar. Con ANTI!Twist para enrollador de mangueras con conexión AVS. El segundo extremo está equipado con acoplamiento de rosca manual EASY!Lock.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Anchura nominal ( )
|B 6
|Temperatura (°C)
|máx. 155
|Presión máx. (bar)
|250
|Longitud (m)
|15
|Conexión
|1 EASY!Lock / 1 conexión AVS para enrollador de mangueras
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|2,6