Manguera de alta presión, 20 m, B 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock

20 m de longitud y acoplamiento de rosca manual EASY!Lock especialmente rápido y cómodo en ambos extremos son las características principales de esta manguera de alta presión (DN 10).

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Anchura nominal ( ) B 10
Temperatura (°C) máx. 155
Presión máx. (bar) 220
Longitud (m) 20
Conexión 2 x EASY!Lock
Peso con embalaje incluido. (kg) 5,5
Find parts

Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.

Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

Información Legal
Información de la Tienda en Línea
KÄRCHER MÉXICO

Circuito Poetas 68
Col. Ciudad Satélite C.P. 53100
Naucalpan de Juárez, Edo. de México

¡Contáctanos vía telefónica!
Call center: (55) 2629 4900
WhatsApp: (55) 59094596

E-mail: contacto.mx@karcher.com

Horario de atención: Lunes a Viernes 8:00 a 17:00

Redes Sociales
WEB NEUTRA
  • SSL Secured
© 2026 Karcher México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados