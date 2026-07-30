Manguera de alta presión Longlife, 1,5 m, B 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5

Manguera de alta presión (DN 8) adecuada para presiones de hasta 400 bares con refuerzo de acero doble y 1,5 m de longitud. Conexiones: M 22 × 1,5 y el cómodo y rápido acoplamiento de rosca manual EASY!Lock.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Anchura nominal ( ) B 8
Temperatura (°C) máx. 155
Presión máx. (bar) 400
Longitud (m) 1,5
Conexión 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5
Peso con embalaje incluido. (kg) 0,7
Created with AI (artificial intelligence)

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