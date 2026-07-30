Con ayuda de la manguera de aspiración para una limpieza móvil, también puedes conectar la limpiadora de presión a fuentes de agua alternativas como pozos o bidones de agua. Para ello, se saca el depósito del equipo, se fija el elemento de conexión de la manguera al empalme de conexión y se coloca el otro extremo de la manguera con el filtro en el agua. A continuación, con el accionamiento de la pistola el equipo aspira el agua. El filtro cuida de forma eficaz de que no llegue el agua sucia al equipo. Puede sacarse para la limpieza y enjuagarse con agua corriente. La manguera de aspiración ofrece un gran radio de acción gracias a sus dos metros de longitud.