Manguera embalado NW35 2.5m
Manguera de aspiración de 2,5 m de largo con la nueva conexión de bayoneta y conexión por clips.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Longitud (m)
|2,5
|Ancho nominal estándar ( )
|B 35
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Color
|Antracita
|Peso (kg)
|0,6
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|0,7
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|430 x 380 x 90
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