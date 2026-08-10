Manguera embalado NW35 4.0m
Manguera de aspiración de 4 m de largo con la nueva conexión de bayoneta y conexión por clips.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Longitud (m)
|4
|Ancho nominal estándar ( )
|B 35
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Color
|Antracita
|Peso (kg)
|1
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|1
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|470 x 450 x 80
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