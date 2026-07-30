El kit de paños para suelos de microfibra EasyFix Mini contiene dos paños de gran capacidad y resistencia, fabricados con microfibra de elevada calidad, para la boquilla para suelos EasyFix Mini. Para obtener unos excelentes resultados de limpieza e higiene en suelos duros; limpia sin esfuerzo hasta en rincones y bordes. Gracias al sistema de autofijación, el paño para suelos de microfibra se fija de manera sencilla y rápida a la boquilla para suelos de la limpiadora de vapor: basta con presionar el paño en la boquilla para suelos EasyFix Mini, y listo. Después de limpiar, el paño se puede retirar de la boquilla para suelos EasyFix Mini sin entrar en contacto con la suciedad: para ello, basta con pisar la lengüeta a la que está fijado el paño y levantar la boquilla para suelos.