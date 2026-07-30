Microfiber floor cover set EasyFix Mini

Cambio de paño sin tocar la suciedad: paños para suelos de microfibra EasyFix Mini de calidad. Gracias al sistema de autofijación se fijan y retiran de forma sencilla y rápida a la boquilla.

El kit de paños para suelos de microfibra EasyFix Mini contiene dos paños de gran capacidad y resistencia, fabricados con microfibra de elevada calidad, para la boquilla para suelos EasyFix Mini. Para obtener unos excelentes resultados de limpieza e higiene en suelos duros; limpia sin esfuerzo hasta en rincones y bordes. Gracias al sistema de autofijación, el paño para suelos de microfibra se fija de manera sencilla y rápida a la boquilla para suelos de la limpiadora de vapor: basta con presionar el paño en la boquilla para suelos EasyFix Mini, y listo. Después de limpiar, el paño se puede retirar de la boquilla para suelos EasyFix Mini sin entrar en contacto con la suciedad: para ello, basta con pisar la lengüeta a la que está fijado el paño y levantar la boquilla para suelos.

Características y ventajas
Microfibra de alta calidad
  • Disolución óptima de la suciedad y alto grado de recogida para limpiar en profundidad todas las superficies duras.
  • Es posible lavar a máquina hasta 60 °C. No utilizar suavizantes.
Cómodo sistema de velcro
  • Instalación rápida del paño para suelos en la boquilla para suelos: basta con ejercer presión.
  • El paño para suelos no se desliza durante la limpieza.
Lengüeta en el paño para suelos
  • Sin contacto con la suciedad durante el cambio de paño: solo hay que pisar la solapa de pie y retirar la boquilla para suelos hacia arriba.
El paño para suelos sobresale por todos los lados de la boquilla para suelos
  • Para una limpieza sin esfuerzo de esquinas, bordes y otros lugares de difícil acceso.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color blanco
Peso (kg) 0,1
Peso con embalaje incluido. (kg) 0,1
Dimensiones (l × a × h). (mm) 273 x 112 x 16
Campos de aplicación
  • Suelos duros
  • Azulejos
  • Lugares de difícil acceso (rincones, juntas, ranuras, etc.)
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

Información Legal
Información de la Tienda en Línea
KÄRCHER MÉXICO

Circuito Poetas 68
Col. Ciudad Satélite C.P. 53100
Naucalpan de Juárez, Edo. de México

¡Contáctanos vía telefónica!
Call center: (55) 2629 4900
WhatsApp: (55) 59094596

E-mail: contacto.mx@karcher.com

Horario de atención: Lunes a Viernes 8:00 a 17:00

Redes Sociales
WEB NEUTRA
  • SSL Secured
© 2026 Karcher México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados