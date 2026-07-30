Microfiber floor cover set EasyFix Mini
Cambio de paño sin tocar la suciedad: paños para suelos de microfibra EasyFix Mini de calidad. Gracias al sistema de autofijación se fijan y retiran de forma sencilla y rápida a la boquilla.
El kit de paños para suelos de microfibra EasyFix Mini contiene dos paños de gran capacidad y resistencia, fabricados con microfibra de elevada calidad, para la boquilla para suelos EasyFix Mini. Para obtener unos excelentes resultados de limpieza e higiene en suelos duros; limpia sin esfuerzo hasta en rincones y bordes. Gracias al sistema de autofijación, el paño para suelos de microfibra se fija de manera sencilla y rápida a la boquilla para suelos de la limpiadora de vapor: basta con presionar el paño en la boquilla para suelos EasyFix Mini, y listo. Después de limpiar, el paño se puede retirar de la boquilla para suelos EasyFix Mini sin entrar en contacto con la suciedad: para ello, basta con pisar la lengüeta a la que está fijado el paño y levantar la boquilla para suelos.
Características y ventajas
Microfibra de alta calidad
- Disolución óptima de la suciedad y alto grado de recogida para limpiar en profundidad todas las superficies duras.
- Es posible lavar a máquina hasta 60 °C. No utilizar suavizantes.
Cómodo sistema de velcro
- Instalación rápida del paño para suelos en la boquilla para suelos: basta con ejercer presión.
- El paño para suelos no se desliza durante la limpieza.
Lengüeta en el paño para suelos
- Sin contacto con la suciedad durante el cambio de paño: solo hay que pisar la solapa de pie y retirar la boquilla para suelos hacia arriba.
El paño para suelos sobresale por todos los lados de la boquilla para suelos
- Para una limpieza sin esfuerzo de esquinas, bordes y otros lugares de difícil acceso.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|blanco
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|0,1
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|273 x 112 x 16
Campos de aplicación
- Suelos duros
- Azulejos
- Lugares de difícil acceso (rincones, juntas, ranuras, etc.)