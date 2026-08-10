Miniboquilla angular, 90°

Miniboquilla angular para espacios estrechos. Desvía el chorro lateralmente aprox. 90º. Desviación lateral de 63 mm, longitud: 240 mm. El set se compone de cuatro piezas: 1 tuerca racor, 1 prolongación de 100 mm (5.321-971.0), 1 pieza angular de 90° (5.321-973.0), 1 punta de boquilla (5.321-977.0) Se pueden montar varias prolongaciones como se desee. La pieza angular y la punta pueden solicitarse por separado.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Peso (kg) 0,2
Peso con embalaje incluido. (kg) 0,2
Dimensiones (l × a × h). (mm) 300 x 60 x 40
Equipos compatibles
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

Información Legal
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