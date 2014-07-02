MP 145 Multi Power Jet
Multi-Power-Jet con 5 tipos de chorro: chorro de detergente, chorro plano de alta presión, boquilla para rotores, chorro concentrado y chorro plano ancho para reducir la presión.
Multi-Power-Jet ofrece 5 tipos de chorro en un único tubo pulverizador: chorro de detergente, chorro plano de alta presión, boquilla para rotores, chorro concentrado y chorro plano ancho para reducir la presión. El chorro más adecuado se elige mediante un cómodo giro. Ya no es necesario un trabajoso cambio del tubo pulverizador. Multi-Power-Jet es adecuado para hidrolavadoras de alta presión Consumer de las clases K3-K5. Un equipo polivalente para la casa, el jardín y el coche.
Características y ventajas
Cinco tipos de chorro
- 5 en 1 gracias a los 5 tipos diferentes de chorro en un solo tubo pulverizador.
- Se puede prescindir de cambiar el tubo pulverizador.
Asientos confortables en la mano
- Mejor manejo.
Reajuste sin escalonamientos
- Ajuste de la presión a cada tarea de limpieza.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|Negro
|Peso (kg)
|0,5
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|0,6
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|447 x 57 x 57
Videos
Equipos compatibles
Campos de aplicación
- Vehículos
- Para limpiar motos y scooters.
- Muros de piedra y de jardín
