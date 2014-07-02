MP 145 Multi Power Jet

Multi-Power-Jet con 5 tipos de chorro: chorro de detergente, chorro plano de alta presión, boquilla para rotores, chorro concentrado y chorro plano ancho para reducir la presión.

Multi-Power-Jet ofrece 5 tipos de chorro en un único tubo pulverizador: chorro de detergente, chorro plano de alta presión, boquilla para rotores, chorro concentrado y chorro plano ancho para reducir la presión. El chorro más adecuado se elige mediante un cómodo giro. Ya no es necesario un trabajoso cambio del tubo pulverizador. Multi-Power-Jet es adecuado para hidrolavadoras de alta presión Consumer de las clases K3-K5. Un equipo polivalente para la casa, el jardín y el coche.

Características y ventajas
Cinco tipos de chorro
  • 5 en 1 gracias a los 5 tipos diferentes de chorro en un solo tubo pulverizador.
  • Se puede prescindir de cambiar el tubo pulverizador.
Asientos confortables en la mano
  • Mejor manejo.
Reajuste sin escalonamientos
  • Ajuste de la presión a cada tarea de limpieza.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color Negro
Peso (kg) 0,5
Peso con embalaje incluido. (kg) 0,6
Dimensiones (l × a × h). (mm) 447 x 57 x 57
Campos de aplicación
  • Vehículos
  • Para limpiar motos y scooters.
  • Muros de piedra y de jardín
