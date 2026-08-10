Multifunción boquilla baja presión
Características y ventajas
Ahorro de tiempo
Chorro plano
Chorro concentrado
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|Negro
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|0,1
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|119 x 59 x 59
Campos de aplicación
- Bicicletas
- Tienda de campaña / equipamiento de acampada
- Mascotas / perros
- Zapatos / calzado de senderismo
- Cochecito para niños / silla de paseo
- Para la limpieza de equipos y herramientas de jardín.
- Juguetes / coches para niños / bicicletas infantiles
- Jardineras