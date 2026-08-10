Multifunción boquilla baja presión

Características y ventajas
Ahorro de tiempo
Chorro plano
Chorro concentrado
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color Negro
Peso (kg) 0,1
Peso con embalaje incluido. (kg) 0,1
Dimensiones (l × a × h). (mm) 119 x 59 x 59
Equipos compatibles
Campos de aplicación
  • Bicicletas
  • Tienda de campaña / equipamiento de acampada
  • Mascotas / perros
  • Zapatos / calzado de senderismo
  • Cochecito para niños / silla de paseo
  • Para la limpieza de equipos y herramientas de jardín.
  • Juguetes / coches para niños / bicicletas infantiles
  • Jardineras
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

Información Legal
Información de la Tienda en Línea
KÄRCHER MÉXICO

Circuito Poetas 68
Col. Ciudad Satélite C.P. 53100
Naucalpan de Juárez, Edo. de México

¡Contáctanos vía telefónica!
Call center: (55) 2629 4900
WhatsApp: (55) 59094596

E-mail: contacto.mx@karcher.com

Horario de atención: Lunes a Viernes 8:00 a 17:00

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