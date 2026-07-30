NOCH NICHT GEPFLEGT ----------------- >
Limpie a su mascota fácil y rápidamente con la boquilla de chorro de cono. Se puede adaptar a la pistola de la limpiadora de presión y produce un chorro de ducha suave.
La boquilla de chorro de cono, gracias a su chorro de ducha especialmente suave y cómodo, es apta para la limpieza de mascotas como perros o también solo para las patas. Ideal después de un paseo, antes de que el perro entre de nuevo en el coche, en casa o en el piso. El chorro que produce la boquilla está dentro de un rango de baja presión (comparable con el chorro de un grifo de casa) y su aplicación en animales es, por tanto, absolutamente inofensiva.
Características y ventajas
Chorro de conoChorro de ducha suave y agradable.
SuavePara la limpieza de perros y mascotas sensibles.
Adaptable a la pistolaCambio fácil de boquilla.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|Negro
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|48 x 29 x 29
Campos de aplicación
- Mascotas / perros