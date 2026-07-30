NOCH NICHT GEPFLEGT ----------------- >

Limpie a su mascota fácil y rápidamente con la boquilla de chorro de cono. Se puede adaptar a la pistola de la limpiadora de presión y produce un chorro de ducha suave.

La boquilla de chorro de cono, gracias a su chorro de ducha especialmente suave y cómodo, es apta para la limpieza de mascotas como perros o también solo para las patas. Ideal después de un paseo, antes de que el perro entre de nuevo en el coche, en casa o en el piso. El chorro que produce la boquilla está dentro de un rango de baja presión (comparable con el chorro de un grifo de casa) y su aplicación en animales es, por tanto, absolutamente inofensiva.

Características y ventajas
NOCH NICHT GEPFLEGT ----------------- >: Chorro de cono
Chorro de cono
Chorro de ducha suave y agradable.
NOCH NICHT GEPFLEGT ----------------- >: Suave
Suave
Para la limpieza de perros y mascotas sensibles.
NOCH NICHT GEPFLEGT ----------------- >: Adaptable a la pistola
Adaptable a la pistola
Cambio fácil de boquilla.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color Negro
Dimensiones (l × a × h). (mm) 48 x 29 x 29
Equipos compatibles
Campos de aplicación
  • Mascotas / perros
Created with AI (artificial intelligence)

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Información Legal
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