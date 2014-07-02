Paquete de boquillas para instalación de chorreado 050

Kit de boquillas específico con boquilla pulverizadora y acoplamiento de boquilla. Para la potencia óptima de la instalación de rociado de Kärcher. Solamente en conjunción con la instalación de rociado 4.762-010/-022.

El kit de boquillas específico asegura el rendimiento óptimo de la instalación de rociado de Kärcher. Se compone de boquilla pulverizadora y acoplamiento de boquilla. Solamente en conjunción con la instalación de rociado 4.762-010/-022.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Conexión M22 x 1,5
Peso con embalaje incluido. (kg) 0,4
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