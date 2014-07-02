Pistola Adv

Pistola de forma ergonómica. Gracias a su diseño compacto, esta pistola es especialmente ligera y manejable. Incluye un dispositivo de seguridad para evitar activaciones involuntarias. La pistola Advanced está equipada con un control remoto integrado. El volumen de hielo y la presión del chorro pueden ajustarse directamente en la pistola. Cuenta además con un conmutador entre «solo aire» o «aire y hielo».

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Peso (kg) 0,6
Peso con embalaje incluido. (kg) 0,6
Dimensiones (l × a × h). (mm) 250 x 200 x 60
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Equipos compatibles
Created with AI (artificial intelligence)

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