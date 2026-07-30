Professional

Kärcher Plataforma de baterías

Plataforma de baterías

GO TO OVERVIEW
Kärcher Limpiadoras de alta presión

Limpiadoras de alta presión

GO TO OVERVIEW
Kärcher Sistemas de limpieza de alta presión estacionarios

Sistemas de limpieza de alta presión estacionarios

GO TO PRODUCTS
Kärcher Aspiradores profesionales

Aspiradores profesionales

GO TO OVERVIEW
Kärcher Fregadoras de suelos

Fregadoras de suelos

GO TO OVERVIEW
Kärcher Limpiadoras de vapor / Lava-aspiradores

Limpiadoras de vapor / Lava-aspiradores

GO TO OVERVIEW
Kärcher Barredoras y barredoras-aspiradoras

Barredoras y barredoras-aspiradoras

GO TO OVERVIEW
Kärcher Técnica de aspiración industrial

Técnica de aspiración industrial

GO TO OVERVIEW
Kärcher Limpieza con hielo seco

Limpieza con hielo seco

GO TO OVERVIEW
Kärcher Lavadora de Piezas

Lavadora de Piezas

GO TO PRODUCTS
Kärcher Limpiadoras estacionarias de alta presión

Limpiadoras estacionarias de alta presión

GO TO PRODUCTS
Kärcher Sistemas de limpieza de ultra alta presión

Sistemas de limpieza de ultra alta presión

GO TO OVERVIEW
Kärcher Dispensador de agua

Dispensador de agua

GO TO OVERVIEW
Kärcher Consumibles

Consumibles

GO TO OVERVIEW
Kärcher Outdoor Power Equipment

Outdoor Power Equipment

GO TO OVERVIEW
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

Información Legal
Información de la Tienda en Línea
KÄRCHER MÉXICO

Circuito Poetas 68
Col. Ciudad Satélite C.P. 53100
Naucalpan de Juárez, Edo. de México

¡Contáctanos vía telefónica!
Call center: (55) 2629 4900
WhatsApp: (55) 59094596

E-mail: contacto.mx@karcher.com

Horario de atención: Lunes a Viernes 8:00 a 17:00

Redes Sociales
WEB NEUTRA
  • SSL Secured
© 2026 Karcher México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados