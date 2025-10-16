Protector antisalpicaduras
Protección contra salpicaduras transparente para las limpiadoras de alta presión de Kärcher de las gamas K 2 a K 7, protege a los usuarios y el entorno contra salpicaduras de agua.
Perfecta para la limpieza de esquinas y bordes: protección contra salpicaduras especialmente diseñada para las limpiadoras de alta presión de Kärcher de las gamas K 2 a K 7 que protege de forma eficaz a los usuarios y el entorno contra salpicaduras de agua. La versión transparente permite ver claramente en todo momento la zona que se va a limpiar. Naturalmente, el accesorio es compatible con todas las nuevas lanzas pulverizadoras Vario Power y Multi Jets, así como con las nuevas boquillas rotativas. (No adecuado para Multi Power Jet 5 en 1 modelo MP 145 ni MP 180 (2.643-238.0, 2.643-239.0))
Características y ventajas
Protección antisalpicaduras
- Protección eficaz del usuario contra salpicaduras de agua, sobre todo al limpiar esquinas y bordes.
Versión transparente
- La visibilidad sin obstáculos de la superficie que se va a limpiar garantiza unos mejores resultados de limpieza.
Se incluyen múltiples adaptadores en el equipo de serie.
- Compatible con todas las nuevas lanzas pulverizadoras Vario Power y Multi Jets, así como con las boquillas rotativas nuevas y existentes.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|Negro
|Peso (kg)
|0,3
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|0,5
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|220 x 188 x 237
No adecuado para Multi Power Jet 5 en 1 modelo MP 145 ni MP 180 (2.643-238.0, 2.643-239.0)
Videos
Equipos compatibles
Campos de aplicación
- Escaleras
