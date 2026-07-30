Revestimiento de microfibra para cepillo redondo de gran tamaño

Dos fundas de microfibra para el cepillo redondo de gran tamaño. Microfibra de alta calidad para conseguir una mayor limpieza y resultados brillantes con el cepillo redondo de gran tamaño.

Para una eliminación y recogida de la suciedad y la grasa aún mejores. Ideal para la suciedad especialmente fuerte y resistente en la cocina y el baño. Incluso la suciedad incrustada de las placas de cocina se puede eliminar sin esfuerzo.

Características y ventajas
Cubierta suave para el cepillo redondo grande hecha de microfibra de alta calidad
  • Ideal para la limpieza cuidadosa de la suciedad especialmente resistente de todas las superficies duras de cocinas y baños.
  • Es posible lavar a máquina hasta 60 °C. No utilizar suavizantes.
Microfibra de alta calidad
  • Lavable a máquina a 60 °C. No usar suavizante.
Cubierta suave para el cepillo redondo grande hecha de microfibra de alta calidad
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color blanco
Dimensiones (l × a × h). (mm) 90 x 90 x 50
Campos de aplicación
  • Superficies de trabajo de la cocina
  • Lavabos/pilas de lavado
  • Mamparas de ducha/bañeras
  • Frigoríficos (interior/exterior)
  • Paredes interiores de armarios, cajones
  • Acero inoxidable
Created with AI (artificial intelligence)

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