Revestimiento de microfibra para cepillo redondo de gran tamaño
Dos fundas de microfibra para el cepillo redondo de gran tamaño. Microfibra de alta calidad para conseguir una mayor limpieza y resultados brillantes con el cepillo redondo de gran tamaño.
Para una eliminación y recogida de la suciedad y la grasa aún mejores. Ideal para la suciedad especialmente fuerte y resistente en la cocina y el baño. Incluso la suciedad incrustada de las placas de cocina se puede eliminar sin esfuerzo.
Características y ventajas
Cubierta suave para el cepillo redondo grande hecha de microfibra de alta calidad
- Ideal para la limpieza cuidadosa de la suciedad especialmente resistente de todas las superficies duras de cocinas y baños.
- Es posible lavar a máquina hasta 60 °C. No utilizar suavizantes.
Microfibra de alta calidad
- Lavable a máquina a 60 °C. No usar suavizante.
Cubierta suave para el cepillo redondo grande hecha de microfibra de alta calidad
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|blanco
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|90 x 90 x 50
Campos de aplicación
- Superficies de trabajo de la cocina
- Lavabos/pilas de lavado
- Mamparas de ducha/bañeras
- Frigoríficos (interior/exterior)
- Paredes interiores de armarios, cajones
- Acero inoxidable