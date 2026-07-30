Tubería flexible TR limpieza de tubos DN
Características y ventajas
Manguera de alta presión de PVC especialmente flexible
- Peso mínimo y manejo óptimo.
- Resistente a presiones de hasta 120 bar.
Conexión: 1/8"
- Compatible con boquillas para limpieza de tuberías.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Presión máx. (bar)
|140
|Conexión
|EASY!Lock
|Longitud (m)
|30
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|2,6
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