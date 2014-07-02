Tubo asp. metal telescópico DN32 06-1m
El tubo telescópico de metal cromado (DN 32, longitud: 0,61-1 m) sirve también como prolongación adicional, por ejemplo, para aspirar techos.
El tubo telescópico de metal cromado (DN 32, longitud: 0,61-1 m) sirve también como prolongación adicional, por ejemplo, para aspirar techos.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Ancho nominal estándar ( )
|B 32
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Material
|Acero, cromado
|Longitud (mm)
|595 - 995
|Color
|plata
|Peso (kg)
|0,6
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|0,6
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|595 x 45 x 38