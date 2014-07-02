Tubo asp. metal telescópico DN32 06-1m

El tubo telescópico de metal cromado (DN 32, longitud: 0,61-1 m) sirve también como prolongación adicional, por ejemplo, para aspirar techos.

El tubo telescópico de metal cromado (DN 32, longitud: 0,61-1 m) sirve también como prolongación adicional, por ejemplo, para aspirar techos.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Ancho nominal estándar ( ) B 32
Cantidad (Unidad(es)) 1
Material Acero, cromado
Longitud (mm) 595 - 995
Color plata
Peso (kg) 0,6
Peso con embalaje incluido. (kg) 0,6
Dimensiones (l × a × h). (mm) 595 x 45 x 38
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