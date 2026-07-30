Universal floor cloth set EasyFix

Características y ventajas
Cómodo sistema de velcro
  • Instalación rápida del paño para suelos en la boquilla para suelos: basta con ejercer presión.
  • El paño para suelos no se desliza durante la limpieza.
Paño para suelos con solapa de pie
  • Sin contacto con la suciedad durante el cambio de paño: solo hay que pisar la solapa de pie y retirar la boquilla para suelos hacia arriba.
El paño para suelos sobresale por todos los lados de la boquilla para suelos
  • Para una limpieza sin esfuerzo de esquinas, bordes y otros lugares de difícil acceso.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color blanco
Peso (kg) 0,1
Peso con embalaje incluido. (kg) 0,1
Dimensiones (l × a × h). (mm) 345 x 115 x 10
Campos de aplicación
  • Para suelos duros sellados, como parqué, laminado, corcho, piedra, linóleo y PVC
  • Suelos duros
  • Azulejos
Created with AI (artificial intelligence)

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