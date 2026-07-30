Universal floor cloth set EasyFix
Características y ventajas
Cómodo sistema de velcro
- Instalación rápida del paño para suelos en la boquilla para suelos: basta con ejercer presión.
- El paño para suelos no se desliza durante la limpieza.
Paño para suelos con solapa de pie
- Sin contacto con la suciedad durante el cambio de paño: solo hay que pisar la solapa de pie y retirar la boquilla para suelos hacia arriba.
El paño para suelos sobresale por todos los lados de la boquilla para suelos
- Para una limpieza sin esfuerzo de esquinas, bordes y otros lugares de difícil acceso.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|blanco
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|0,1
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|345 x 115 x 10
Campos de aplicación
- Para suelos duros sellados, como parqué, laminado, corcho, piedra, linóleo y PVC
- Suelos duros
- Azulejos