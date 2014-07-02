Vario Power Jet Short 360° VP 145 S para K 2-K 4
VP 145 S: el Vario Power Jet Short 360° corto con regulación de la presión sin escalonamientos y articulación de 360° ajustable es ideal para limpiar zonas cercanas de difícil acceso.
Características y ventajas
Reajuste sin escalonamientos
- Ajuste de la presión a cada tarea de limpieza.
Ahorro de tiempo
- Se puede prescindir de cambiar el tubo pulverizador.
Articulación flexible
- Articulación ajustable 360º
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|Negro
|Peso (kg)
|0,2
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|0,2
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|166 x 42 x 62
Equipos compatibles
Campos de aplicación
- Lugares de difícil acceso (rincones, juntas, ranuras, etc.)
- Limpieza de cubreruedas de automóviles
- Jardineras
- Cubos de basura