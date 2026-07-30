WR 10
En combinación con limpiadoras de alta presión con agua caliente, nuestra lanza para las malas hierbas WR 10 consigue eliminar las malas hierbas de forma tan rápida como minuciosa. Con cabezal pulverizador de 10 cm y adaptador de boquillas.
Agua caliente a hasta 98 °C procedente de una limpiadora de alta presión con agua caliente de Kärcher y nuestra lanza para las malas hierbas WR 10 con cabezal pulverizador de 10 centímetros de tamaño, garantizan una eliminación efectiva y eficiente de las malas hierbas incluso en espacios estrechos. El adaptador de boquillas integrado asegura un flujo óptimo del agua caliente, permitiendo, además, el empleo de cualquiera de nuestros equipos de alta presión. El diseño compacto y el reducido peso de la lanza para las malas hierbas le facilitan el trabajo y permiten una utilización prolongada sin esfuerzo y sin interrupciones.
Características y ventajas
Eliminación efectiva de malas hierbas gracias a la óptima combinación de lanza para las malas hierbas y limpiadora de alta presión con agua caliente
- Adaptador de boquillas integrado para conseguir un caudal de agua adecuado con cualquier limpiadora de alta presión con agua caliente de Kärcher.
- La vanguardista tecnología de quemadores de Kärcher garantiza una temperatura óptima del agua para la eliminación de malas hierbas (hasta 98 °C).
Lanza para las malas hierbas compacta y de peso reducido
- El diseño compacto permite trabajar en condiciones de espacio reducido.
- Su reducido peso reduce el esfuerzo del usuario y posibilita así intervalos de trabajo más amplios.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Conexión
|EASY!Lock
|Peso (kg)
|0,3
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|0,7
Videos
Campos de aplicación
- Eliminación de malas hierbas efectiva, cómoda y sin productos químicos en el entorno municipal
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