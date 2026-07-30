Agua caliente a hasta 98 °C procedente de una limpiadora de alta presión con agua caliente de Kärcher y nuestra lanza para las malas hierbas WR 10 con cabezal pulverizador de 10 centímetros de tamaño, garantizan una eliminación efectiva y eficiente de las malas hierbas incluso en espacios estrechos. El adaptador de boquillas integrado asegura un flujo óptimo del agua caliente, permitiendo, además, el empleo de cualquiera de nuestros equipos de alta presión. El diseño compacto y el reducido peso de la lanza para las malas hierbas le facilitan el trabajo y permiten una utilización prolongada sin esfuerzo y sin interrupciones.