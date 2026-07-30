WR 100
Elimina las malas hierbas rápida y cómodamente: lanza para eliminar malas hierbas WR 100 con chasis, barra de boquillas con una anchura de 100 cm y adaptador de boquillas integrado para su uso con la limpiadora de alta presión de agua caliente.
Ideal para eliminar las malas hierbas en grandes superficies, por ejemplo, en caminos o aparcamientos. Nuestra lanza para las malas hierbas WR 100 demuestra su potencial especialmente en combinación con nuestra limpiadora de alta presión de agua caliente. La temperatura óptima del agua de hasta 98 °C garantiza una eliminación efectiva y muy cómoda de las hierbas no deseadas. Con la lanza para eliminar malas hierbas de 100 centímetros de ancho con distribución homogénea de agua puede trabajar rápidamente y ahorrar tiempo, mientras que el adaptador de boquilla integrado garantiza que la cantidad de agua esté perfectamente ajustada, independientemente de la limpiadora de alta presión de agua caliente empleada. El chasis hace el trabajo notablemente más ligero y garantiza la máxima comodidad durante el trabajo.
Características y ventajas
Eliminación efectiva de malas hierbas gracias a la óptima combinación de lanza para las malas hierbas y limpiadora de alta presión con agua caliente
- Adaptador de boquillas integrado para conseguir un caudal de agua adecuado con cualquier limpiadora de alta presión con agua caliente de Kärcher.
- La vanguardista tecnología de quemadores de Kärcher garantiza una temperatura óptima del agua para la eliminación de malas hierbas (hasta 98 °C).
Para una rápida eliminación de malas hierbas en superficies más extensas
- Barra de boquillas de 100 centímetros de ancho con distribución homogénea del agua y un mayor rendimiento de superficie.
- Chasis integrado para el máximo confort de trabajo.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Conexión
|EASY!Lock
|Peso (kg)
|1,2
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|2,8
Videos
Campos de aplicación
- Eliminación de malas hierbas efectiva, cómoda y sin productos químicos en el entorno municipal
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