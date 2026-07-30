WV 6 Suction lip (170mm)
Para la sustitución de los labios de secado (170 mm) de la limpiadora de cristales con batería WV 6. Para un resultado de limpieza sin marcas.
Los labios de secado (170 milímetros) de la limpiadora de cristales con batería WV 6 se sustituyen de manera fácil y rápida y aseguran una limpieza sin marcas en todo momento y sobre toda superficie lisa, sin goteo de agua.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Cantidad (Unidad(es))
|2
|Color
|Amarillo
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|0,1
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|170 x 30 x 24
Campos de aplicación
- Ventana con travesaños
- Superficies lisas
- Espejos
- Baldosas
- Mamparas de ducha/bañeras
- Superficies de trabajo de la cocina