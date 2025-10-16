XH 10 manguera de prolongación
Prolongación de mangueras de alta presión para una mayor flexibilidad. 10 m, de calidad DN 8. Reforzada con trenzado textil, con protección contra flexiones y conexión de latón.
La prolongación de mangueras de alta presión de 10 m proporciona una mayor flexibilidad y amplía el radio de acción de la limpiadora de alta presión. Solo hay que conectar el equipo a la manguera de alta presión para mejorar y facilitar el trabajo. La robusta manguera de calidad DN 8 está reforzada con un trenzado textil y cuenta con protección contra flexiones, así como con una estable conexión de latón para una larga vida útil. La prolongación de mangueras soporta presiones de hasta 160 bar y está diseñada para trabajar a temperaturas de hasta 60 ºC. Por supuesto, la manguera de prolongación también se puede utilizar con detergentes. Adecuada para todas las limpiadoras de alta presión Consumer de Kärcher de las clases K2-K7.
Características y ventajas
Manguera de prolongación de 10 m
- Ampliación del radio de acción, mayor flexibilidad.
Manguera de calidad DN 8 con refuerzo textil
- Larga vida útil.
Protección contra flexiones
- Protección de la manguera contra dobleces.
Conexión de latón
- Larga vida útil y alta calidad.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Temperatura (°C)
|máx. 60
|Presión máx. (bar)
|180
|Longitud (m)
|10
|Color
|Negro
|Peso (kg)
|1,2
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|1,5
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|240 x 240 x 85