Aspiradora VC 1
De uso sencillo y perfecta para eliminar grandes volúmenes de suciedad: la aspiradora VC 1 amarilla, con bolsas de filtro.
Como en todos los equipos Kärcher, en el VC 1 la funcionalidad es la máxima prioridad. Esta aspiradora eficaz y ecológica limpia suelos y alfombras sin esfuerzo. Además puede usarse en huecos estrechos, esquinas, bordes y otros puntos de difícil acceso. Su cómodo sistema de bolsas de filtro simplifica la eliminación de bolsas enteras, y gracias al práctico almacenaje de accesorios, siempre impera el orden. De diseño elegante y de prácticas dimensiones, la aspiradora resulta perfecta para los hogares modernos. Este equipo ideal para familias ofrece también un filtro Hepa que absorbe el 90 % del polvo y las partículas y mantiene el aire limpio incluso durante la aspiración.
Características y ventajas
Sistema de bolsas de filtro de uso sencilloFácil de desechar.
Los accesorios se guardan fácilmente en el equipoNunca más perderá accesorios.
Filtro para polvo fino F8Protege la salud.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Potencia de conexión (W)
|900
|Radio de acción (m)
|6,5
|Capacidad de la bolsa de filtro (l)
|1,5
|Intensidad acústica (dB)
|85
|Tensión (V)
|110
|Frecuencia (Hz)
|50
|Peso sin accesorios. (kg)
|3,8
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|5,8
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|350 x 260 x 210
Scope of supply
- Longitud de la manguera de aspiración: 1.5 m
- Tipo de manguera de aspiración: con empuñadura curvada
- Boquilla para suelos
- Boquilla para ranuras
- Boquilla para parqué
Equipamiento
- Indicador de la necesidad de cambio del filtro
Campos de aplicación
- Suelos duros
- Alfombras
- Lugares de difícil acceso (rincones, juntas, ranuras, etc.)
