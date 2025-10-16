Como en todos los equipos Kärcher, en el VC 1 la funcionalidad es la máxima prioridad. Esta aspiradora eficaz y ecológica limpia suelos y alfombras sin esfuerzo. Además puede usarse en huecos estrechos, esquinas, bordes y otros puntos de difícil acceso. Su cómodo sistema de bolsas de filtro simplifica la eliminación de bolsas enteras, y gracias al práctico almacenaje de accesorios, siempre impera el orden. De diseño elegante y de prácticas dimensiones, la aspiradora resulta perfecta para los hogares modernos. Este equipo ideal para familias ofrece también un filtro Hepa que absorbe el 90 % del polvo y las partículas y mantiene el aire limpio incluso durante la aspiración.