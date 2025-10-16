Detergente para madera FC RM 534 500ML

Para una limpieza profunda y delicada, refrescante y cuidando de los suelos de madera barnizados. Con protección eficaz contra la humedad contra la hinchazón del suelo. Con aroma a limón fresco.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tamaño del bidón (ml) 500
Unidad de embalaje (Unidad(es)) 8
Peso (kg) 0,5
Peso con embalaje incluido. (kg) 0,6
Dimensiones (l × a × h). (mm) 65 x 65 x 210
RM 534 *USA 0,5l limpieza y cuidado de s, 500ml
Campos de aplicación
  • Parqué sellado
  • Suelos laminados
  • Suelos de corcho