Detergente para madera FC RM 534 500ML
Para una limpieza profunda y delicada, refrescante y cuidando de los suelos de madera barnizados. Con protección eficaz contra la humedad contra la hinchazón del suelo. Con aroma a limón fresco.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tamaño del bidón (ml)
|500
|Unidad de embalaje (Unidad(es))
|8
|Peso (kg)
|0,5
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|0,6
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|65 x 65 x 210
Campos de aplicación
- Parqué sellado
- Suelos laminados
- Suelos de corcho