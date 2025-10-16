RM 536 *USA 0,5l, 500ml

Para todos los suelos duros: limpiador de suelos de uso universal RM 536 para la limpieza a fondo. Elimina huellas para un resultado sin marcas. Con protección frente a la humedad, que evita el abombamiento del suelo, y aroma de limón.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tamaño del bidón (ml) 500
Unidad de embalaje (Unidad(es)) 8
Peso (kg) 0,5
Peso con embalaje incluido. (kg) 0,5
Dimensiones (l × a × h). (mm) 65 x 65 x 210
Campos de aplicación
  • Suelos de corcho
  • Superficies de piedra
  • Suelos de madera
  • Vinilo