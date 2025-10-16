Cepillo de lavado giratorio

Limpieza eficaz de superficies lisas, como pintura, vidrio o plástico: el cepillo de lavado giratorio con recambio.

La potente rotación del cepillo de lavado permite una limpieza eficiente y en profundidad de todas las superficies lisas, como pintura, vidrio o plástico. En caso necesario, también puede utilizarse detergente y aplicarse mediante el cepillo. El cepillo de lavado puede utilizarse en combinación con todas las limpiadoras de alta presión de Kärcher de las clases K 2 a K 7.

Características y ventajas
Cabezal de cepillos giratorio
  • Limpieza cuidadosa, suave y eficiente.
Posibilidad de sustituir el recambio
  • Sustitución fácil para diferentes aplicaciones/usos en caso de que las cerdas estén sucias.
Aplicación de detergente mediante el cepillo conectado a la hidrolavadora
  • Mejor desprendimiento de la suciedad y limpieza eficaz.
Corona de cerdas integrada
  • Minimiza las salpicaduras de agua y protege a los usuarios y al medio ambiente.
Compatible con adaptador para manguera de riego
  • Conexión con la manguera de riego, también se puede utilizar sin hidrolavadora.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color Negro
Peso (kg) 0,4
Peso con embalaje incluido. (kg) 0,4
Dimensiones (l × a × h). (mm) 305 x 156 x 137
Campos de aplicación
  • Vehículos
  • Para limpiar motos y scooters.
  • Invernaderos
  • Puertas de garajes
  • Elementos de privacidad
  • Revestimientos de balcones
  • Alféizares
Accesorios
Find parts

Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.