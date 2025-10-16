Recambio Car & Bike para WB 130
Limpieza perfecta de vehículos y motocicletas: el recambio Car & Bike de microfibras para el cepillo de lavado giratorio WB 130.
El innovador recambio de cepillo de lavado de microfibra suave se fija con el cierre de autofijación en el disco del cepillo y puede lavarse por separado en la lavadora a una temperatura máxima de 60 °C. El recambio Car & Bike para el cepillo de lavado giratorio WB 130 es especialmente adecuado para la limpieza delicada de vehículos y motocicletas.
Características y ventajas
Innovador accesorio de microfibra con cierre de autofijación
- Lavable a máquina hasta 60 °C.
- El accesorio vuelve a estar listo para el uso rápidamente y sin gran esfuerzo.
Limpieza muy delicada
- Ideal para la limpieza de superficies delicadas, como pintura.
Accesorios opcionales
- Mayor variedad de aplicaciones para el cepillo de lavado giratorio WB 130.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Textil compuesto de fibra
|75 % poliéster, 25 % poliamida
|Color
|Negro
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|0,1
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|119 x 119 x 52
Campos de aplicación
- Vehículos
- Para limpiar motos y scooters.