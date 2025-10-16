Detergente para piedra y fachada, 1l

El potente detergente elimina sin esfuerzo aceites, grasas, hollín, polvo y emisiones contaminantes de fachadas de piedra y aluminio, muros de piedra, terrazas y otras superficies de piedra.

Detergente limpiador de piedra potente con la exclusiva fórmula 3 en 1 que ofrece una fórmula eficiente para la eliminación de musgo y protección contra agentes meteorológicos, además de un alto rendimiento de limpieza gracias al limpiador activo. Para la mayor eficacia de limpieza, conservación y protección en un solo paso. Utilizable en terrazas de piedra, muros y fachadas en toda la casa y el jardín.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tamaño del bidón (l) 1
Unidad de embalaje (Unidad(es)) 6
Peso (kg) 1
Peso con embalaje incluido. (kg) 1,2
Dimensiones (l × a × h). (mm) 100 x 100 x 215
