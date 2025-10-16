Soporte con carro enrollador HR 7.315 KIT 1/2" 15 Mts
Soporte portamanguera con enrollador de mangueras desmontable y posibilidad de almacenaje para boquillas y aspersores, así como un gran compartimento de almacenamiento. Amplio equipamiento.
Soporte portamanguera compacto. El soporte portamanguera Premium ya montado HR 7.315 Kit 1/2" para aplicaciones móviles y fijas es ideal para el riego de jardines y superficies de pequeño y mediano tamaño. Gracias a la amplia variedad de opciones de almacenamiento, por fin se puede guardar todo en el mismo lugar. Detalles de equipamiento: enrollador de mangueras desmontable (2 en 1), posibilidad de almacenaje para boquillas y aspersores, amplio compartimento de almacenamiento para guardar los guantes, las tijeras y las palas de jardinería, etc. (incluido el soporte de pared), manguera PrimoFlex® de 1/2"y 15 m, boquilla, tres conectores de mangueras estándar, un conector de mangueras estándar con Aqua Stop, conexión de grifo G3/4 y reductor G1/2, así como una posibilidad de fijación adicional para lanzas de riego. Porque regar con Kärcher es recurrir al riego inteligente.
Características y ventajas
1 conector de manguera estándar con Aqua Stop
Manguera PrimoFlex® de 15 m y 1/2 in
3 conectores de manguera estándar
Enrollador de mangueras extraíble (2 en 1)
Espacio para guardar lanzas de riego y cabezales
Premontado
Accesorio de sujeción para rociadores o lanzas terminales de manguera
Conexión de grifos G3/4 y elemento reductor G1/2
Amplio compartimento para guantes de jardín, tijeras, palas, etc.
Capacidad: 30 m de manguera de 1/2", 20 m de manguera de 5/8" o 12 m de manguera de 3/4"
- Compatible con todas las mangueras de jardín comercializadas
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|Negro
|Peso (kg)
|4,9
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|5,8
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|290 x 460 x 510
Al conectar estos productos a la red de agua potable, deben cumplirse los requisitos de la norma EN 1717. Si es necesario, pregunte a una empresa especializada de fontanería.
