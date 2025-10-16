Soporte portamanguera compacto. El soporte portamanguera Premium ya montado HR 7.315 Kit 1/2" para aplicaciones móviles y fijas es ideal para el riego de jardines y superficies de pequeño y mediano tamaño. Gracias a la amplia variedad de opciones de almacenamiento, por fin se puede guardar todo en el mismo lugar. Detalles de equipamiento: enrollador de mangueras desmontable (2 en 1), posibilidad de almacenaje para boquillas y aspersores, amplio compartimento de almacenamiento para guardar los guantes, las tijeras y las palas de jardinería, etc. (incluido el soporte de pared), manguera PrimoFlex® de 1/2"y 15 m, boquilla, tres conectores de mangueras estándar, un conector de mangueras estándar con Aqua Stop, conexión de grifo G3/4 y reductor G1/2, así como una posibilidad de fijación adicional para lanzas de riego. Porque regar con Kärcher es recurrir al riego inteligente.