RM 735, 5l

Potente desinfectante neutro. Con efecto bactericida, fungicida y limitadamente virucida (p. ej., hepatitis B). Utilice los biocidas de forma segura. Antes de usarlos, consulte siempre la identificación y la información sobre el producto.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tamaño del bidón (l) 5
Unidad de embalaje (Unidad(es)) 1
Valor pH 8
Peso con embalaje incluido. (kg) 5,1
RM 735, 5l
RM 735, 5l
RM 735, 5l
RM 735, 5l
RM 735, 5l
Campos de aplicación
  • Sala de biberones
  • Desinfección de superficies
  • Salas de tratamiento y de espera
  • Zona de condición física y bienestar
  • Zona sanitaria
Accesorios
Created with AI (artificial intelligence)

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