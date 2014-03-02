RM 735, 5l
Potente desinfectante neutro. Con efecto bactericida, fungicida y limitadamente virucida (p. ej., hepatitis B). Utilice los biocidas de forma segura. Antes de usarlos, consulte siempre la identificación y la información sobre el producto.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tamaño del bidón (l)
|5
|Unidad de embalaje (Unidad(es))
|1
|Valor pH
|8
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|5,1
Equipos compatibles
Campos de aplicación
- Sala de biberones
- Desinfección de superficies
- Salas de tratamiento y de espera
- Zona de condición física y bienestar
- Zona sanitaria