La manejable fregadora-aspiradora con conductor sentado B 150 R ofrece un rendimiento en superficie de aproximadamente 7200 metros cuadrados por hora para la limpieza de suelos. La batería de gel exenta de mantenimiento con una capacidad de 240 Ah garantiza una larga autonomía, el sistema de dosificación de detergente DOSE, la dosificación de agua en función de la velocidad y el modo eco!efficiency permiten un consumo reducido, y el cabezal de cepillos circulares con anchura de trabajo de 90 centímetros asegura los mejores resultados de limpieza. Para proteger al usuario y el equipo, la B 150 R dispone también de una robusta protección contra impactos, un sensor del ángulo de giro y una luz de marcha diurna. Los elementos de control del equipo están codificados en color amarillo; un gran display en 30 idiomas facilita el ajuste de los parámetros de limpieza. No obstante, para excluir prácticamente los manejos erróneos, se integra también el sistema patentado de llave KIK que permite asignar derechos de acceso de forma individual. Para ahorrar tiempo antes y después de cada tarea de limpieza, el equipo dispone de una función Auto Fill para el llenado del depósito de agua limpia de150 litros.