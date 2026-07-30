Fregadora-aspiradora B 150 R BpPackDOSE+220Ah Gel +2xRI+Mop+D90
Fregadora-aspiradora con conductor sentado B 150 R con sistema de dosificación de detergente DOSE, cabezal de cepillos circulares, anchura de trabajo de 90 cm, volumen de depósitos de 150 l.
La manejable fregadora-aspiradora con conductor sentado B 150 R ofrece un rendimiento en superficie de aproximadamente 7200 metros cuadrados por hora para la limpieza de suelos. La batería de gel exenta de mantenimiento con una capacidad de 240 Ah garantiza una larga autonomía, el sistema de dosificación de detergente DOSE, la dosificación de agua en función de la velocidad y el modo eco!efficiency permiten un consumo reducido, y el cabezal de cepillos circulares con anchura de trabajo de 90 centímetros asegura los mejores resultados de limpieza. Para proteger al usuario y el equipo, la B 150 R dispone también de una robusta protección contra impactos, un sensor del ángulo de giro y una luz de marcha diurna. Los elementos de control del equipo están codificados en color amarillo; un gran display en 30 idiomas facilita el ajuste de los parámetros de limpieza. No obstante, para excluir prácticamente los manejos erróneos, se integra también el sistema patentado de llave KIK que permite asignar derechos de acceso de forma individual. Para ahorrar tiempo antes y después de cada tarea de limpieza, el equipo dispone de una función Auto Fill para el llenado del depósito de agua limpia de150 litros.
Características y ventajas
Tobera robusta de fundición de aluminio
- Con labios de aspiración Linatex® resistentes y de larga vida útil para unos resultados de aspiración óptimos.
- Cambio rápido y sencillo de los labios de aspiración.
- Desaparece en caso de contacto con la pared para evitar posibles daños.
Cabezal de cepillos con tecnología de cepillos circulares
- Cambio sencillo de los cepillos circulares o los platos impulsores.
- Cepillos circulares disponibles en diferentes durezas: blandos, medios y duros
- Modelos cilíndricos, especialmente cuando se trata de suelos lisos.
Innovador sistema KIK
- Incrementa la seguridad contra una operación incorrecta
- Reducción de costo de servicio.
- Fácil ajuste para satisfacer las demandas individuales de limpieza.
Con el sistema para la dosificación del detergente «DOSE»
- Ahorra detergente
- Dosificación exacta y homogénea (regulable de 0 a 3 %).
- El detergente puede reemplazarse sin necesidad de vaciar el depósito de agua limpia.
Modo ahorro eco!efficiency
- Reducción en el consumo de energía
- Mayor tiempo de limpieza por carga
- Aún más silenciosa y, por tanto, ideal para zonas sensibles a los ruidos ( Hospitales, hoteles, etc.).
Display grande a color
- Posición clara del programa de limpieza
- Cambios al programa: rápidos y sencillos.
Manejo sencillo
- Manejo sencillo gracias a los elementos de control sinópticos según un código de colores
- Operación sencilla y tiempos de capacitación reducidos.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de accionamiento
|Batería
|Tracción
|Eléctrica
|Ancho útil de los cepillos (mm)
|900
|Ancho útil al aspirar. (mm)
|1180 - 1180
|Depósito de agua limpia/sucia (l)
|150 / 150
|Rendimiento en superficie teórico (m²/h)
|7200
|Rendimiento en superficie práctico (m²/h)
|5040
|Tipo de baterías
|no requiere mantenimiento
|Batería (V/Ah)
|36 / 240
|Capacidad de las baterías (h)
|máx. 5
|Tiempo de carga de la batería (h)
|aprox. 7
|Tensión (conexión de red del cargador) (V)
|100 - 240
|Frecuencia (conexión de red del cargador) (Hz)
|50 - 60
|Velocidad de marcha (km/h)
|8
|Capacidad de subida de pendientes (%)
|10
|Velocidad de rotación de cepillos. (rpm)
|180
|Presión de apriete de cepillos. (kg)
|94
|Ancho de giro del pasillo (cm)
|181
|Consumo de agua (l/min)
|máx. 7
|Nivel de presión acústica (dB)
|67
|Potencia de conexión (W)
|hasta 2400
|Peso total permitido (kg)
|957
|Actualizaciones de software disponibles hasta
|2032-01-01
|Peso sin accesorios. (kg)
|218
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|1700 x 1070 x 1420
Scope of supply
- Cepillo circular: 2 Unidad(es)
- Batería
- Cargador integrado
- Tobera curva
- Tobera robusta de fundición de aluminio
- Bidón de dosificación para detergente con sistema ClosedLoop
Equipamiento
- Auto-Fill
- Sistema de enjuague del depósito
- Potente tracción
- Interrupción automática de la alimentación de agua de los cepillos
- DOSE
- Freno de estacionamiento
- Electroválvulas
- Sistema de dos depósitos.
- Indicador de nivel de agua limpia: Por presión del agua
- Luz diurna de marcha de serie
- Reducida dosificación del detergente hasta el 0,25 %
- Tipo de labios de aspiración: Linatex®
- Robusta protección contra impactos frontales
- Con dosificación del agua en función de la velocidad
- Actualizaciones del software y posibilidad de determinación de daños a distancia a través de la gestión de flotas de Kärcher
- Concepto de codificación por colores y de manejo de Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) con más de 30 idiomas de usuario y derechos de manejo individuales
- Posibilidad de fijación Home Base para una mopa o similares
- Reducción de la velocidad en curvas para aumentar la seguridad
- Interruptor flotador eléctrico y mecánico
- Interruptor selector de servicio Easy Operation
Campos de aplicación
- Adecuado para uso en naves de producción, almacenamiento, logística e industria pesada
- Aparcamientos
- Para tareas de limpieza en la industria alimentaria y la industria química
Accesorios
Detergentes
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