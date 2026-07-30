La compacta fregadora-aspiradora con conductor sentado a batería B 150 R es un equipo con un completo equipamiento para la limpieza de suelos que permite una limpieza básica y de mantenimiento económica de superficies grandes. El nuevo cabezal de cepillo cilíndrico de aluminio con cajón de barrido integrado y el sistema de dosificación de detergente DOSE garantizan excelentes resultados de limpieza con un consumo de recursos mínimo. El modo eco!efficiency y la dosificación de agua en función de la velocidad también garantizan un consumo reducido de agua, detergente y energía. Para un llenado rápido del depósito de agua limpia de 150 litros, se incorpora a bordo de serie la función Auto Fill de Kärcher; para la limpieza del depósito de agua sucia se dispone de una pistola pulverizadora y un sistema automático de lavado del depósito. Sencillez: la B 150 R cuenta con el interruptor EASY Operation, un gran display en color en 30 idiomas, elementos de control con codificación por colores y el sistema patentado de llave KIK para excluir manejos erróneos. La luz de marcha diurna, el sensor del ángulo de giro y la robusta protección contra impactos de acero aumentan la seguridad tanto delusuario como del equipo.