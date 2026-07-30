Fregadora-aspiradora B 150 R BpPackDOSE+240Ah Gel+2xRI+Mop+R85
Con nuevo cabezal de cilindros de aluminio con cajón de barrido integrado y dos cepillos cilíndricos: nuestra fregadora-aspiradora con conductor sentado B 150 R con depósitos de 150 l para rendimientos en superficie de hasta 6800 m²/h.
La compacta fregadora-aspiradora con conductor sentado a batería B 150 R es un equipo con un completo equipamiento para la limpieza de suelos que permite una limpieza básica y de mantenimiento económica de superficies grandes. El nuevo cabezal de cepillo cilíndrico de aluminio con cajón de barrido integrado y el sistema de dosificación de detergente DOSE garantizan excelentes resultados de limpieza con un consumo de recursos mínimo. El modo eco!efficiency y la dosificación de agua en función de la velocidad también garantizan un consumo reducido de agua, detergente y energía. Para un llenado rápido del depósito de agua limpia de 150 litros, se incorpora a bordo de serie la función Auto Fill de Kärcher; para la limpieza del depósito de agua sucia se dispone de una pistola pulverizadora y un sistema automático de lavado del depósito. Sencillez: la B 150 R cuenta con el interruptor EASY Operation, un gran display en color en 30 idiomas, elementos de control con codificación por colores y el sistema patentado de llave KIK para excluir manejos erróneos. La luz de marcha diurna, el sensor del ángulo de giro y la robusta protección contra impactos de acero aumentan la seguridad tanto delusuario como del equipo.
Características y ventajas
Tobera robusta de fundición de aluminio
- Con labios de aspiración Linatex® resistentes y de larga vida útil para unos resultados de aspiración óptimos.
- Cambio rápido y sencillo de los labios de aspiración.
- Desaparece en caso de contacto con la pared para evitar posibles daños.
Cabezal de cepillos cilíndricos con unidad de barrido integrada
- Robusta estructura de fundición de aluminio con grandes ruedas deflectoras.
- Ahorra tiempo gracias al barrido previo integrado de la suciedad gruesa.
- Gran suavidad de marcha y muy silenciosa para usar en lugares sensibles a los ruidos.
Innovador sistema KIK
- Incrementa la seguridad contra una operación incorrecta
- Reducción de costo de servicio.
- Fácil ajuste para satisfacer las demandas individuales de limpieza.
Con el sistema para la dosificación del detergente «DOSE»
- Ahorra detergente
- Dosificación exacta y homogénea (regulable de 0 a 3 %).
- El detergente puede reemplazarse sin necesidad de vaciar el depósito de agua limpia.
Modo ahorro eco!efficiency
- Reducción en el consumo de energía
- Mayor tiempo de limpieza por carga
- Aún más silenciosa y, por tanto, ideal para zonas sensibles a los ruidos ( Hospitales, hoteles, etc.).
Sistema de enjuague del depósito
- Depósito de agua sucia fácil de limpiar
- Ahorro de hasta un 70% de agua en comparación con la limpieza con una manguera de agua convencional.
- Mejor higiene
Display grande a color
- Posición clara del programa de limpieza
- Cambios al programa: rápidos y sencillos.
Manejo sencillo
- Manejo sencillo gracias a los elementos de control sinópticos según un código de colores
- Operación sencilla y tiempos de capacitación reducidos.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de accionamiento
|Batería
|Tracción
|Eléctrica
|Ancho útil de los cepillos (mm)
|850
|Ancho útil al aspirar. (mm)
|1180 - 1180
|Depósito de agua limpia/sucia (l)
|150 / 150
|Rendimiento en superficie teórico (m²/h)
|6800
|Rendimiento en superficie práctico (m²/h)
|4760
|Tipo de baterías
|no requiere mantenimiento
|Batería (V/Ah)
|36 / 240
|Capacidad de las baterías (h)
|máx. 5
|Tiempo de carga de la batería (h)
|aprox. 7
|Tensión (conexión de red del cargador) (V)
|100 - 240
|Frecuencia (conexión de red del cargador) (Hz)
|50 - 60
|Velocidad de marcha (km/h)
|8
|Capacidad de subida de pendientes (%)
|10
|Velocidad de rotación de cepillos. (rpm)
|180 - 1300
|Presión de apriete de cepillos. (kg)
|94
|Ancho de giro del pasillo (cm)
|181
|Consumo de agua (l/min)
|máx. 7
|Nivel de presión acústica (dB)
|67
|Potencia de conexión (W)
|hasta 2600
|Peso total permitido (kg)
|957
|Actualizaciones de software disponibles hasta
|2032-01-01
|Peso sin accesorios. (kg)
|218
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|1700 x 909 x 1420
Scope of supply
- Cepillo cilíndrico: 2 Unidad(es)
- Batería
- Cargador integrado
- Tobera curva
- Tobera robusta de fundición de aluminio
- Bidón de dosificación para detergente con sistema ClosedLoop
Equipamiento
- Auto-Fill
- Sistema de enjuague del depósito
- Potente tracción
- Interrupción automática de la alimentación de agua de los cepillos
- DOSE
- Freno de estacionamiento
- Dispositivo de barrido integrado
- Electroválvulas
- Sistema de dos depósitos.
- Indicador de nivel de agua limpia: Por presión del agua
- Luz diurna de marcha de serie
- Reducida dosificación del detergente hasta el 0,25 %
- Tipo de labios de aspiración: Linatex®
- Robusta protección contra impactos frontales
- Con dosificación del agua en función de la velocidad
- Actualizaciones del software y posibilidad de determinación de daños a distancia a través de la gestión de flotas de Kärcher
- Concepto de codificación por colores y de manejo de Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) con más de 30 idiomas de usuario y derechos de manejo individuales
- Cabezal de cepillo cilíndrico muy silencioso para zonas sensibles al ruido
- Posibilidad de fijación Home Base para una mopa o similares
- Reducción de la velocidad en curvas para aumentar la seguridad
- Interruptor flotador eléctrico y mecánico
- Interruptor selector de servicio Easy Operation
Campos de aplicación
- Adecuado para uso en naves de producción, almacenamiento, logística e industria pesada
- Aparcamientos
- Para tareas de limpieza en la industria alimentaria y la industria química
Accesorios
Detergentes
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