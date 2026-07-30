Fregadora-aspiradora B 150 R BpPackDOSE+240Ah Gel+2xRI+Mop+R85

Con nuevo cabezal de cilindros de aluminio con cajón de barrido integrado y dos cepillos cilíndricos: nuestra fregadora-aspiradora con conductor sentado B 150 R con depósitos de 150 l para rendimientos en superficie de hasta 6800 m²/h.

La compacta fregadora-aspiradora con conductor sentado a batería B 150 R es un equipo con un completo equipamiento para la limpieza de suelos que permite una limpieza básica y de mantenimiento económica de superficies grandes. El nuevo cabezal de cepillo cilíndrico de aluminio con cajón de barrido integrado y el sistema de dosificación de detergente DOSE garantizan excelentes resultados de limpieza con un consumo de recursos mínimo. El modo eco!efficiency y la dosificación de agua en función de la velocidad también garantizan un consumo reducido de agua, detergente y energía. Para un llenado rápido del depósito de agua limpia de 150 litros, se incorpora a bordo de serie la función Auto Fill de Kärcher; para la limpieza del depósito de agua sucia se dispone de una pistola pulverizadora y un sistema automático de lavado del depósito. Sencillez: la B 150 R cuenta con el interruptor EASY Operation, un gran display en color en 30 idiomas, elementos de control con codificación por colores y el sistema patentado de llave KIK para excluir manejos erróneos. La luz de marcha diurna, el sensor del ángulo de giro y la robusta protección contra impactos de acero aumentan la seguridad tanto delusuario como del equipo.

Características y ventajas
Tobera robusta de fundición de aluminio
  • Con labios de aspiración Linatex® resistentes y de larga vida útil para unos resultados de aspiración óptimos.
  • Cambio rápido y sencillo de los labios de aspiración.
  • Desaparece en caso de contacto con la pared para evitar posibles daños.
Cabezal de cepillos cilíndricos con unidad de barrido integrada
  • Robusta estructura de fundición de aluminio con grandes ruedas deflectoras.
  • Ahorra tiempo gracias al barrido previo integrado de la suciedad gruesa.
  • Gran suavidad de marcha y muy silenciosa para usar en lugares sensibles a los ruidos.
Innovador sistema KIK
  • Incrementa la seguridad contra una operación incorrecta
  • Reducción de costo de servicio.
  • Fácil ajuste para satisfacer las demandas individuales de limpieza.
Con el sistema para la dosificación del detergente «DOSE»
  • Ahorra detergente
  • Dosificación exacta y homogénea (regulable de 0 a 3 %).
  • El detergente puede reemplazarse sin necesidad de vaciar el depósito de agua limpia.
Modo ahorro eco!efficiency
  • Reducción en el consumo de energía
  • Mayor tiempo de limpieza por carga
  • Aún más silenciosa y, por tanto, ideal para zonas sensibles a los ruidos ( Hospitales, hoteles, etc.).
Sistema de enjuague del depósito
  • Depósito de agua sucia fácil de limpiar
  • Ahorro de hasta un 70% de agua en comparación con la limpieza con una manguera de agua convencional.
  • Mejor higiene
Display grande a color
  • Posición clara del programa de limpieza
  • Cambios al programa: rápidos y sencillos.
Manejo sencillo
  • Manejo sencillo gracias a los elementos de control sinópticos según un código de colores
  • Operación sencilla y tiempos de capacitación reducidos.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tipo de accionamiento Batería
Tracción Eléctrica
Ancho útil de los cepillos (mm) 850
Ancho útil al aspirar. (mm) 1180 - 1180
Depósito de agua limpia/sucia (l) 150 / 150
Rendimiento en superficie teórico (m²/h) 6800
Rendimiento en superficie práctico (m²/h) 4760
Tipo de baterías no requiere mantenimiento
Batería (V/Ah) 36 / 240
Capacidad de las baterías (h) máx. 5
Tiempo de carga de la batería (h) aprox. 7
Tensión (conexión de red del cargador) (V) 100 - 240
Frecuencia (conexión de red del cargador) (Hz) 50 - 60
Velocidad de marcha (km/h) 8
Capacidad de subida de pendientes (%) 10
Velocidad de rotación de cepillos. (rpm) 180 - 1300
Presión de apriete de cepillos. (kg) 94
Ancho de giro del pasillo (cm) 181
Consumo de agua (l/min) máx. 7
Nivel de presión acústica (dB) 67
Potencia de conexión (W) hasta 2600
Peso total permitido (kg) 957
Actualizaciones de software disponibles hasta 2032-01-01
Peso sin accesorios. (kg) 218
Dimensiones (l × a × h). (mm) 1700 x 909 x 1420

Scope of supply

  • Cepillo cilíndrico: 2 Unidad(es)
  • Batería
  • Cargador integrado
  • Tobera curva
  • Tobera robusta de fundición de aluminio
  • Bidón de dosificación para detergente con sistema ClosedLoop

Equipamiento

  • Auto-Fill
  • Sistema de enjuague del depósito
  • Potente tracción
  • Interrupción automática de la alimentación de agua de los cepillos
  • DOSE
  • Freno de estacionamiento
  • Dispositivo de barrido integrado
  • Electroválvulas
  • Sistema de dos depósitos.
  • Indicador de nivel de agua limpia: Por presión del agua
  • Luz diurna de marcha de serie
  • Reducida dosificación del detergente hasta el 0,25 %
  • Tipo de labios de aspiración: Linatex®
  • Robusta protección contra impactos frontales
  • Con dosificación del agua en función de la velocidad
  • Actualizaciones del software y posibilidad de determinación de daños a distancia a través de la gestión de flotas de Kärcher
  • Concepto de codificación por colores y de manejo de Kärcher
  • Kärcher Intelligent Key System (KIK) con más de 30 idiomas de usuario y derechos de manejo individuales
  • Cabezal de cepillo cilíndrico muy silencioso para zonas sensibles al ruido
  • Posibilidad de fijación Home Base para una mopa o similares
  • Reducción de la velocidad en curvas para aumentar la seguridad
  • Interruptor flotador eléctrico y mecánico
  • Interruptor selector de servicio Easy Operation
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Campos de aplicación
  • Adecuado para uso en naves de producción, almacenamiento, logística e industria pesada
  • Aparcamientos
  • Para tareas de limpieza en la industria alimentaria y la industria química
Accesorios
Detergentes
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