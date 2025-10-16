La Kärcher BR 47/35 ESC es la solución profesional para la limpieza profunda y de mantenimiento de escaleras mecánicas y pasillos rodantes. Esta máquina especializada opera de forma estática en la base de la escalera, utilizando dos cepillos cilíndricos de rotación contraria que giran a 250 RPM para fregar a fondo las ranuras de los peldaños, mientras simultáneamente un patín de aspiración recoge el agua sucia. Funciona con un potente motor de 1500 W y cuenta con un ancho útil de trabajo de 470 mm, ideal para la mayoría de escaleras estándar. Su sistema de doble depósito tiene una capacidad de 35 litros tanto para el agua limpia como para la sucia, permitiendo una limpieza continua y eficiente. Unas guías especiales y placas de peine aseguran el posicionamiento automático y seguro de la máquina, garantizando que los cepillos penetren perfectamen