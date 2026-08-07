Elektriciteitskast met regeltransformator (nominaal vermogen 100 volt-ampère) en 10 meter kabel (met stekker) voor de interne reinigingskop HKF 30/14-E. Ingangsspanningen van de elektrische kast: 230 Volt, 400 Volt, 420 Volt en 460 Volt, 50/60 Hertz. Uitgangsspanningen van de elektrische kast: 24 volt / AC.