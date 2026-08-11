Accessoireset RVC 3
De accessoire set voor de stofzuigrobot RVC 3 bevat 1 hoofdborstel, 1 dweil, 2 zijborstels en 2 filters.
Perfekte Reinigungsergebnisse, Tag für Tag. Mit dem Zubehörset reinigt der Saugroboter RVC 3 wie ein Neugerät. Das Set enthält Ersatzteile, die sich leicht austauschen lassen und somit die Lebensdauer des RVC 3 verlängern. Es umfasst 1 Hauptbürste, 1 Wischtuch, 2 Seitenbürsten und 2 Filter.
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (-part)
|6
|Kleur
|Wit
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,3
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|200 x 70 x 233