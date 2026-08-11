Perfekte Reinigungsergebnisse, Tag für Tag. Mit dem Zubehörset reinigt der Saugroboter RVC 3 wie ein Neugerät. Das Set enthält Ersatzteile, die sich leicht austauschen lassen und somit die Lebensdauer des RVC 3 verlängern. Es umfasst 1 Hauptbürste, 1 Wischtuch, 2 Seitenbürsten und 2 Filter.