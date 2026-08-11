Accessoireset RVC 3

De accessoire set voor de stofzuigrobot RVC 3 bevat 1 hoofdborstel, 1 dweil, 2 zijborstels en 2 filters.

Perfekte Reinigungsergebnisse, Tag für Tag. Mit dem Zubehörset reinigt der Saugroboter RVC 3 wie ein Neugerät. Das Set enthält Ersatzteile, die sich leicht austauschen lassen und somit die Lebensdauer des RVC 3 verlängern. Es umfasst 1 Hauptbürste, 1 Wischtuch, 2 Seitenbürsten und 2 Filter.

Specificaties

Technische gegevens

Hoeveelheid (-part) 6
Kleur Wit
Gewicht (kg) 0,1
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,3
Afmetingen (L × B × H) (mm) 200 x 70 x 233
Compatibele apparaten
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