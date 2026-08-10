Bekledingsmondstuk, DN 35

Praktisch kunststof bekledingsmondstuk met nominale breedte DN 35. Ideaal voor het voorzichtig reinigen van beklede meubels zoals banken, fauteuils, gestoffeerde stoelen en bedden.

Specificaties

Technische gegevens

Standaard nominale diameter: ( ) ID 35
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Kleur Zwart