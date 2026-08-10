Bekledingsmondstuk, DN 35
Praktisch kunststof bekledingsmondstuk met nominale breedte DN 35. Ideaal voor het voorzichtig reinigen van beklede meubels zoals banken, fauteuils, gestoffeerde stoelen en bedden.
Specificaties
Technische gegevens
|Standaard nominale diameter: ( )
|ID 35
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Kleur
|Zwart
Compatibele apparaten
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