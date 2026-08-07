Blaasadapter set
Zorgt voor moeiteloos opblazen en leeglaten van luchtbedden, zwembaden, opblaasboten, enz. met behulp van een Kärcher Home & Garden nat- en droogzuiger.
Het brede scala aan toepassingen van de Kärcher Home & Garden nat- en droogzuigers wordt nog verder uitgebreid met de blaasadapterset. Als de zuigslang wordt aangesloten met behulp van de blaasfunctie, blaast het apparaat moeiteloos luchtbedden, zwembaden en zwemhulpmiddelen of zelfs opblaasbare boten op. Wanneer de zuigslang wordt aangesloten op de zuigaansluiting van het apparaat, wordt de lucht automatisch weggezogen, waardoor het moeizaam handmatig uitpersen van lucht tot het verleden behoort. De accessoireset bevat een adapterstuk voor aansluiting op de zuigslang van de nat- en droogzuiger en drie verschillende mondstukgroottes (S, M en L) die te gebruiken zijn met de ventielen op een breed scala aan opblaasbare producten.
Kenmerken en voordelen
Opblazen met de blaasfunctie van de stof-/waterzuiger
- Bespaart tijd en moeite vergeleken met handmatig opblazen.
Opblazen met de zuigfunctie van de stof-/waterzuiger
- Snel en handig leegblazen in vergelijking met handmatig leegblazen.
De toebehorenset bevat het adapterstuk en mondstukken in 3 maten
- Adapterstuk voor veilige aansluiting op de zuigslang.
- De 3 meegeleverde mondstukken S, M en L zijn compatibel met de ventielen van verschillende opblaasproducten en kunnen eenvoudig op het adapterstuk worden gemonteerd.
Accessoireset voor alle Kärcher Home & Garden nat-/droogzuigers
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (-part)
|2
|Standaard nominale diameter: (mm)
|NW 35
|Kleur
|Zwart
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|110 x 70 x 80
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Toepassingen
- Opblaasbare producten (bijv. luchtmatrassen)