Blade set RCX
De vervangmessen voor de RCX-maairobot zorgen voor een messcherpe gazonsnede. Voor een constant hoge maai-efficiëntie worden de messen regelmatig vervangen.
De messen van de robotmaaier moeten elke 1 tot 2 maanden worden vervangen om een efficiënte snede en een gezond gazon te garanderen. De messen zijn aan 2 zijden geslepen en gehard, wat zorgt voor een langere levensduur. De set bestaat uit 12 vervangmessen en 12 schroeven, die eenvoudig met de hand kunnen worden vervangen om een gemakkelijke messenwissel mogelijk te maken.
Kenmerken en voordelen
Aan beide zijden geslepen messen
- Zorgen voor messcherp maaien.
- Doordat de maaier afwisselend in beide richtingen draait, worden de messen aan beide zijden belast en blijven ze twee keer zo lang scherp.
Eenvoudige vervanging
- Messen eenvoudig wisselen met enkele handelingen.
- Het enige wat je nodig hebt om de messen te vervangen is een schroevendraaier en stevige handschoenen.
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|12
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|36 x 18 x 1