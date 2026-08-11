De messen van de robotmaaier moeten elke 1 tot 2 maanden worden vervangen om een efficiënte snede en een gezond gazon te garanderen. De messen zijn aan 2 zijden geslepen en gehard, wat zorgt voor een langere levensduur. De set bestaat uit 12 vervangmessen en 12 schroeven, die eenvoudig met de hand kunnen worden vervangen om een gemakkelijke messenwissel mogelijk te maken.