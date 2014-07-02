Borstelrol, standaard borstelharen, zwart, CV 38/1, 38/2

Zachte borstelrol met een lengte van 356 mm en zwarte standaardharen van polyamide voor alle CV 38/1 en CV 38/2 tapijtstofzuigers van Kärcher.

Borstelrol met een lengte van 356 millimeter voor alle CV 38/1 en CV 38/2 borstelstofzuigers. De roller is voorzien van zachte, zwarte, 10 mm lange polyamide borstelharen. Diameter borstelharen: 0,25 mm.

Specificaties

Technische gegevens

borstel lengte (mm) 356
Mate van hardheid Middelhard
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Kleur Zwart
Gewicht (kg) 0,2
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,2
Afmetingen (L × B × H) (mm) 356 x 61 x 61
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten