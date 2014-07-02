Borstelrol, standaard borstelharen, zwart, CV 38/1, 38/2
Zachte borstelrol met een lengte van 356 mm en zwarte standaardharen van polyamide voor alle CV 38/1 en CV 38/2 tapijtstofzuigers van Kärcher.
Borstelrol met een lengte van 356 millimeter voor alle CV 38/1 en CV 38/2 borstelstofzuigers. De roller is voorzien van zachte, zwarte, 10 mm lange polyamide borstelharen. Diameter borstelharen: 0,25 mm.
Specificaties
Technische gegevens
|borstel lengte (mm)
|356
|Mate van hardheid
|Middelhard
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|0,2
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|356 x 61 x 61