Borstelrol, standaard haren, zwart, CV 30/1

Zachte borstelrol met een lengte van 277 mm en zwarte standaardborstelharen van polyamide voor alle CV 30/1 tapijtstofzuigers van Kärcher.

Borstelrol met een lengte van 277 millimeter voor alle CV 30/1 borstelstofzuigers. De roller is voorzien van zachte, zwarte, 10 mm lange polyamide borstelharen. Diameter borstelharen: 0,25 mm.

Specificaties

Technische gegevens

borstel lengte (mm) 277
Mate van hardheid Middelhard
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Kleur Zwart
Gewicht (kg) 0,2
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,2
Afmetingen (L × B × H) (mm) 277 x 61 x 61
Compatibele apparaten
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