Borstelwalsen voor houten oppervlakken PCL 6
De 4-delige borstelset voor de PCL 6 verwijdert vuil gelijkmatig en effectief van buitenruimtes. Hout en WPC vloeren zien er weer als nieuw uit.
Terrasvloeren moeten regelmatig en adequaat worden gereinigd om ze vrij te houden van weersinvloeden zoals groene aanslag. Met de speciaal voor houten oppervlakken en WPC-vloeren ontworpen borstelrollen kan vuil in buitenruimtes bijzonder gelijkmatig en grondig worden verwijderd. De vier rolborstels in de set zijn eenvoudig te verwisselen en kunnen de borstels vervangen die bij de Patio Cleaner PCL 6 terrasreiniger zijn inbegrepen.
Kenmerken en voordelen
Grondige en gelijkmatige reiniging van houten oppervlakken en WPC-vloeren in buitenruimtes met goede oppervlakteprestaties
Borstelmateriaal speciaal aangepast aan de reinigingstaak
Geoptimaliseerd borstelprofiel voor het reinigen van houten oppervlakken en WPC-vloeren
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|0,2
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|1,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|134 x 100 x 100
Toepassingen
- Terrassen
- Balkons
- Houten oppervlakken
- Groene aanslag
- Mos