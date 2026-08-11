Terrasvloeren moeten regelmatig en adequaat worden gereinigd om ze vrij te houden van weersinvloeden zoals groene aanslag. Met de speciaal voor houten oppervlakken en WPC-vloeren ontworpen borstelrollen kan vuil in buitenruimtes bijzonder gelijkmatig en grondig worden verwijderd. De vier rolborstels in de set zijn eenvoudig te verwisselen en kunnen de borstels vervangen die bij de Patio Cleaner PCL 6 terrasreiniger zijn inbegrepen.