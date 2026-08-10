Deksel voor mopbak voor emmers van 10 l en 20 l
Extra accessoires voor de mopbox van onze Trolley Clean-Liner: Deksel van de mopbox om emmers van 5 l af te dekken. Beschermt de reinigingsoplossing en de doek op betrouwbare wijze tegen het binnendringen van vuil van buitenaf.
Specificaties
Technische gegevens
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|0,4
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,4
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|550 x 240 x 15
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Toepassingen
- Vloer - nat reinigen