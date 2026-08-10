Deksel voor mopbak voor emmers van 10 l en 20 l

Extra accessoires voor de mopbox van onze Trolley Clean-Liner: Deksel van de mopbox om emmers van 5 l af te dekken. Beschermt de reinigingsoplossing en de doek op betrouwbare wijze tegen het binnendringen van vuil van buitenaf.

Specificaties

Technische gegevens

Gewicht zonder accessoires (kg) 0,4
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,4
Afmetingen (L × B × H) (mm) 550 x 240 x 15
Toepassingen
  • Vloer - nat reinigen