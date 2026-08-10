Detailborstel
De kleine en krachtige gedetailleerde borstel voor mobiele reiniging verwijdert vuil specifiek op moeilijk bereikbare plaatsen. Kan direct op het hogedrukpistool worden gemonteerd.
De detailborstel combineert de werking van een plat uitwaaierende waterstraal en de mechanische reinigende werking van de borstelharen voor een grondige reiniging van moeilijk bereikbare en hoekige plekken, bijvoorbeeld op de fiets. Het vuil wordt losgemaakt en direct weggespoeld. Omdat water alleen wordt gebruikt als de trekker op het apparaat wordt overgehaald, kan het waterverbruik zeer efficiënt en individueel worden geregeld. Op deze manier wordt ook de accu gespaard. De borstel wordt rechtstreeks op het pistool gemonteerd. Indien nodig kan de opzetborstel worden vervangen. De detailborstel is te gebruiken met alle Mobiele Buitenreinigers OC 3.
Kenmerken en voordelen
Delicate maar effectieve detailborstelGrondige verwijdering van vuilafzettingen, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen.
Afneembare opzetborstelGemakkelijk achteraf aan te brengen voor een hygiënische reiniging op elk moment.
Kan op het pistool worden gemonteerdBediening met één hand voor meer flexibiliteit.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Zwart
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|200 x 35 x 48
Compatibele apparaten
Actuele producten
Toepassingen
- Fietsen
- Lastig te bereiken plekken (hoeken, spleten, scheuren enz.)
Reserveonderdelen Detailborstel
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.