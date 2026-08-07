Doekjesset RCV 3
Voor optimale reinigingsresultaten: hoogwaardige microvezeldoekenset voor het vochtig afnemen van harde oppervlakken met de robotstofzuiger RCV 3.
De set bevat 3 dweildoeken voor de RCV 3 robotstofzuiger. Als het apparaat in de dweilmodus wordt gebruikt, zorgen de hoogwaardige microvezeldoeken voor optimale reinigingsresultaten op alle harde oppervlakken zoals tegels, laminaat, houten vloeren, PVC of linoleum. Naast het stofzuigen wordt licht, ingedroogd vuil betrouwbaar verwijderd en wordt stof goed gebonden. Het verwisselen van de doeken is uiterst eenvoudig dankzij de klittenbandbevestiging.
Kenmerken en voordelen
Dweildoek met klittenbandbevestiging
- Eenvoudig vastmaken en verwijderen dankzij klittenbandbevestiging.
- Machinewasbaar tot 60 ° C. Gebruik geen wasverzachter.
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|3
|Kleur
|Wit
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|150 x 60 x 83
Toepassingen
- Verzegelde harde vloeren zoals parket, laminaat, kurk, steen, linoleum en PVC