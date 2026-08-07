De set bevat 3 dweildoeken voor de RCV 3 robotstofzuiger. Als het apparaat in de dweilmodus wordt gebruikt, zorgen de hoogwaardige microvezeldoeken voor optimale reinigingsresultaten op alle harde oppervlakken zoals tegels, laminaat, houten vloeren, PVC of linoleum. Naast het stofzuigen wordt licht, ingedroogd vuil betrouwbaar verwijderd en wordt stof goed gebonden. Het verwisselen van de doeken is uiterst eenvoudig dankzij de klittenbandbevestiging.